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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قطعة حلوى قتلت سيدة في دار للمسنين بباريس .. تفاصيل

صدى البلد

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على على رجل بالغ من العمر 63 عاما، وذلك بعدما اتجهت تحريات الشرطة لوجود شبهه جنائية في جريمة  قتل تلحق به بعد زيارته للقتيلة . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة مسنة بالغة من العمر92 عاما، قتلت في غرفتها في دار لرعاية المسنين في باريس، بعد زيارة احدهم إليها . 

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ألقت الشرطة عالقبض على رجل ستيني، كل الشكوك كانت تدور حوله لعدة أسباب، ابرزها أنه أخر شخص زار السيدة المسنة في دار الرعاية الذي كانت تسكن فيه، و أنه مالك المنزل الذي تستأجره السيدة العجوز و ترفض أن تتركه . 


أشارت تحريات الشرطة إلى أن الشكوك تزايدت لدى المحققين حينما علموا أن ذلك الرجل هو آخر شخص زارها في المستشفى و أحضر معه علبة من الحلوى التي عثر عليها في فمها عقب الوفاة، و طلب من الممرضات إخلاء الغرفة . 


جدير بالذكر أن الرجل الستيني المتهم أنكر كل الإتهامات، و على الرغم من أنه المتهم الوحيد في القضية، إلا أنه في كل مرة يقف أمام المحكمة يؤكد أنه لم يقتل السيدة و يداه بريئة من دمها . 
 

الشرطة الفرنسية تحريات الشرطة قتل سيدة مسنة دار لرعاية المسنين

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