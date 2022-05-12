مستقبل وطن: مشاركة الشباب في أي حزب أمر أساسي وضروري.. فيديو

قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مشاركة الشباب في أي حزب أمر أساسي وضروري.

وأضاف حسام الخولي في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج " كلام في السياسة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" 60 % من تعداد سكان الدولة المصرية شباب، والأحزاب جزء من المجتمع ومن الضروري أن ينضم الشباب للأحزاب".

وتاع حسام الخولي :" كل فعاليات الأحزاب على الأرض ينفذها الشباب "، مضيفا:" فوجئت قيام مجموعة من الشباب حزب مستقبل وطن بتغطية أعمدة النور المكشوفة وهذه فكرة نفذها شباب".

وأكمل حسام الخولي: "قيادات حزب مستقبل وطن شابة وليست كبيرة في السن، وهذه القيادات ظهرت وخرجت من الكليات واتحادات الطلاب في الجامعات ".

ولفت حسام الخولي :" من الضروري تمكين الشباب، وشباب العصر الحالي يعيشون عصرا مميزا، ونرى الشباب في مناصب قيادية ومنهم نواب محافظين ونواب في البرلمان، وذلك الأمر يضيف خبرة كبيرة للشباب في العمل السياسي".