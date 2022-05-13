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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

5 أخطاء شائعة تقوم بها الفتيات حديثات الزواج تؤدي للانفصال

صدى البلد

تشعر الفتيات في بداية الزواج أن عليها أن تضع شروطها و قواعدها التي يجب إتباعها للسيطرة على شريك الحياة، و التحكم في حياته و التدخل في كل صغيرة و كبيرة في شؤونه و لكن تعتبر تلك الخطوات مسكن بسيط يشعر الأنثى انها أصبحت مسيطرة على زمام العلاقة ولكن في الحقيقة يكون أولى خطوات الإنفصال . 
وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، فإن مؤشرات الإنفصال بين حديثي الزواج تتزايد بإستمرار في الفترة الاخيرة، و ذلك وفقا للدراسات التي أقيمت على المشاكل الزوجية ، و في السطور التالية سنعرض أبرز الأخطاء التي تقوم بها حواء مع شريك حياتها و ينتج عنها الإنفصال حتى تتجنبيها : 

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أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

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للحد من المشاكل الزوجية.. 4 طرق لتفادي الانفصال


- السيطرة على شريك الدحياة 
تبدء النساء في بداية الحياة الزوجية في السيطرة على زوجها و أفكاره و أحلامه، بأي دافع الحب أو السيطرة أو الغيرة، فهي ترغب أن تعرف ما يدور في ذهنه طيلة الوقت إلا أن تلك العادة من أبرز الأاخطاء التي تتسبب في الإنفصال . 
- الزوج ليس خصم 
بعض النساء تتعامل مع الزوج في كثير من الأحيان على أنه الخصم اللدود لها، و أنهم في مباراة طيلة الوقت و يجب أن تفوز في تلك المباراة و لكن في الحقيقة الزوج ليس خصم و لكنه شريك الحياة . 
- عدم ترك الحرية الشخصية 
تقوم بعض النساء بالتدريج بتقييد حرية أزواجهن من خلال طرق كثيرة أبرزها الغيرة، فهي ترغب أن يقضي معها كل وقته فيجد بعد فترة أن يشعر بالملل و يرغب في التغيير و من هنا تبدء المشاكل لأنه أصبح بعيجا عن أصدقائه و عائلته . 
-التفتيش في الماضي 
كثير من النساء يقمن بالتفتيش في الماضي الخاص بأزواجهن رغبة منها في أن تكون على دراية بكل شئ في حياته قبل ظهورها فيها، و لكن في بعض الأحيان ذلك التفتيش يفجر مشاكل ضخمة قد تؤدي للإنفصال و خاصة حديثي  الزواج . 
- عدم نسيان الأخطاء 
يجب ان تعلمي أن تذكير الزوج بالأخطاء بشكل مستمر سيجعله يشعر بالملل، على الرغم من شعورك بالإنتصار بعد تذكيره بخطأه الذي اعتذر عنه في الماضي زو لكن سيدفع الزوج للرحيل في النهاية لأنه شعر بالملل بسبب عدم رضائك طوال الوقت . 
 

الفتيات الزواج شريك الحياة الانفصال لدراسات

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