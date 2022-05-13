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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تفقد وعيها أثناء قيادتها لسيارتها بأمريكا.. والمفاجأة في طريقة إنقاذها

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية حادث غريب في ولاية فلوريدا الأمريكية و ذلك بعد ان قام مجموعة من الشباب في الشارع بإنقاذ حياة سيدة كادت أن تموت و تتسبب في وفاة عشرات المواطنين . 
وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، فإن سيدة كانت تقود سيارتها في أحد شوارع ولاية فلوريدا، و لكنها كانت مصابة بنوبة قلبية تسببت في إصابتها بالإغماء أثناء قيادتها لسيارتها . 

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فوجئ المارة بسيارة تسير في الشارع بسرعة جنونية و قائدها لا يمكنه السيطرة عليها، و مع تدقيق النظر في السيارة تمكنت إحدى النساء من التأكد أن من بداخل السيارة هي سيدة أييضا و لكن يبدو أنه مصابة بالإغماء . 
بدأت السيدة الآخرى تحاول جذب إنتباه المواطنين من حولها حتى يتمكنوا من إيقاف السيارة و إخراج السيدة منها ليفهموا السبب الذي دفعها لقيادة السيارة بتلك السرعة . 
جدير بالذكر أن الشباب بالفعل تمكنوا من إيقاف السيارة، و اخرجوا السيدة منها و تبين أنها بالفعل كانت مصابة بالإغماء نتيجة إصابتها بنوبة قلبية و لم تشعر بكل ما حدث .

 

https://twitter.com/WPBF25News/status/1524472782268116996

رواد التواصل الإجتماعي الولايات المتحدة الامريكية حادث ولاية فلوريدا الشارع

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