سيدة تفقد وعيها أثناء قيادتها لسيارتها بأمريكا.. والمفاجأة في طريقة إنقاذها

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية حادث غريب في ولاية فلوريدا الأمريكية و ذلك بعد ان قام مجموعة من الشباب في الشارع بإنقاذ حياة سيدة كادت أن تموت و تتسبب في وفاة عشرات المواطنين .

وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، فإن سيدة كانت تقود سيارتها في أحد شوارع ولاية فلوريدا، و لكنها كانت مصابة بنوبة قلبية تسببت في إصابتها بالإغماء أثناء قيادتها لسيارتها .



فوجئ المارة بسيارة تسير في الشارع بسرعة جنونية و قائدها لا يمكنه السيطرة عليها، و مع تدقيق النظر في السيارة تمكنت إحدى النساء من التأكد أن من بداخل السيارة هي سيدة أييضا و لكن يبدو أنه مصابة بالإغماء .

بدأت السيدة الآخرى تحاول جذب إنتباه المواطنين من حولها حتى يتمكنوا من إيقاف السيارة و إخراج السيدة منها ليفهموا السبب الذي دفعها لقيادة السيارة بتلك السرعة .

جدير بالذكر أن الشباب بالفعل تمكنوا من إيقاف السيارة، و اخرجوا السيدة منها و تبين أنها بالفعل كانت مصابة بالإغماء نتيجة إصابتها بنوبة قلبية و لم تشعر بكل ما حدث .

https://twitter.com/WPBF25News/status/1524472782268116996