مقطع فيديو لشجار طالبات داخل المدرسة يثير الجدل في استراليا

تداول رواد التواصل الإجتماعي في استراليا مقطع فيديو لطالبات يتشاجرن في مدرسة تقع في شمال غرب استراليا لسبب غامض و لكن كان الشجار في المقطع يبدو عنيف .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن مقطع فيديو لطالبتين يتشاجرن في المدرسة أثار ضجة على وسائل التواصل الإجتماعي بسبب عنفهن و وقوف مسئولي المدرسة مكتوفي الأيدي .



و بحسب ما ظهر في الفيديو، فإن هناك 3 طالبات كن يجلسن بمفردهن و يبدو أنهن في المرجلة الثانوية، و حضرت طالبة آخرى يبدو أنها من نفس المرحلة، و قامت بشد شعر إحداهن .



دارت ىمشاجروة عنيفة بين الطالبات في فناء المدرسة، و كاد المكان أن يتحول لساحة حرب و لكن وصلت الشرطة في الوقت المناسب بعد أن استنجد الطلاب بالشرطة عن طريق هةاتفهم .



جدير بالذكر أن الآباء و الأمهات قاموا بمنع أبنائهم في اليوم التالي من الذهاب إلى المدرسة، و طالبوا بمحاسبة تلك المدرسة و المسئولين فيها، و ذلك بعد مشاهدة الفيديو العنيف المتداول .