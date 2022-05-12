السوشيال ميديا| تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها.. ومحمد هنيدي يفاجئ متابعيه بصورة من الطفولة

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
في حب السلحفاة.. هنا الزاهد تبهر المتابعين وسط الحيوانات
طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها
الظلم كافر والحق سلطان.. سيرين عبد النور تنعي الصحفية شيرين أبو عاقلة
بفستان أسود مكشوف الأكتاف.. نجلاء بدر تتألق في أحدث ظهور
أحمد شوبير عبر تويتر: اتحاد الكرة تعهد بمساندة الأهلي حتى النهاية
مصر والسنغال..فرج عامر: لازم ندافع عن حقنا لآخر وقت في إعادة المباراة
نوال الزغبي: انتخب صح وغير الناس اللي شوهوا صورة لبنان الحلوة
وزير الأوقاف: خطبة الجمعة تحت عنوان الصانع المتقن والجندي المرابط يدا بيد
خدودي بس اللي بتكبر.. محمد هنيدي يفاجئ متابعيه بصورة من الطفولة