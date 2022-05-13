مفيدة شيحة: الرجل كائن بيحب نفسه بزيادة ومخلوق كده

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن مسلسل شهر رمضان تناولت موضوع في غاية الأهمية وهو دراما الزواج الثاني، مضيفة أن مسلسل احلام سعيد تناول هذا الأمر بشكل واقعي.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الخميس، أن دراما رمضان العام الحالي فيها واقعية وقدمت الموضوعات الاجتماعية بشكل مختلف وخاصة قضايا المرأة.

وتابعت مفيدة شيحة، أن ":كفايا وهم واللي مطلوب من المرأة التضحية من أجل سعادة الرجل، وحتى لو المرأة لا تنجب ليه التضحية من أجل الرجل".

وأكملت مقدمة برنامج الستات، أنه :"الرجل كأنى بيحب نفسه بزيادة ومخلوق كده".

