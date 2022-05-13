تاج الدين عن واقعة مارينا: فرق كبير بين الأخطاء الطبية والمضاعفات.. فيديو

علق الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، على واقعة مارينا صلاح ضحية الإهمال الطبي.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "لن أعلق عن هذه الواقعة لأنها في النيابة حاليا".

وأشار الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة،: "هناك فرق كبير جدا، بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية، فمثلا الأسبرين قد يكون من أخطر الأدوية على صحة الإنسان".

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة،: "لازم يتعمل للعيان اختبار حساسية، وتعطيه الوقاية ويكون هناك استعداد للتدخل إذا حدث أي شيء، وأحيانا تحدث أشياء ليست خطأ طبي لكنها قد تكون مضاعفات طبية".