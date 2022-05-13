ناقد رياضي : المغرب ستستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا ولا تغيير

قال الناقد الرياضي أحمد درويش، أن الاتحاد الأفريقي استند الي انسحاب السنغال من المنافسة على استضافة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا وقرر إقامته بالمغرب.

واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع على قناة الاولى، أن الأهلي أرسل خطاب الي اتحاد الكرة بمخاطبة الكاف بإستضافة النهائي بمصر وعلى ذلك أعلن اتحاد المرة إرسال خطاب للاتحاد الأفريقي بإقامة المباراة بمصر..



واوضح ، أن خطاب الاهلي ما هو إلا حفظ لحقوق النادي مستقبلا وعدم تكرار الأزمة والمباراة ستقام في المغرب ولن يتم تغير الملعب وستقام في ملعب محمد الخامس ولا نلوم الا أنفسنا وأن كنا نعترف بجود فساد في الكاف لكن لدينا خطأ كبير لعدم إرسال خطاب للاستضافة المباراة بمصر .



وكشف أن المغرب تستضيف البطولة للمره الثانيه على التوالي والسنغال كانت الاقرب لكن حدث مؤامره أدت الي انسحاب السنغال من استضافة المباراة ولم يبقى سوى الملف المغربي .

وتابع أن هناك أزمه تواصل وأزمة سرعة والأهلي دفع الثمن بسبب الاتحاد المصري لكرة القدم .