مباحثات مصرية جزائرية حول سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجالات النقل

التقى السفير د. مختار وريده سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر، أمس الخميس، وزير النقل الجزائري عبد الله منجي، حيث قدَّم سفير مصر التهنئة للوزير الجزائري بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، كما استعرض مجالات التعاون، لا سيما اتصالًا بزيادة عدد رحلات الطيران المباشر بين البلدين على ضوء الإقبال الملحوظ على الرحلات الحالية من الجانبين المصري والجزائري، وما لذلك من تأثير إيجابي على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وكذلك خدمة أبناء الجاليتين المصرية والجزائرية في البلدين.



كما تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجالات النقل المختلفة، وكذلك تشجيع الاستثمارات المشتركة من الجانبين في تلك المجالات الحيوية، في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا بين مصر والجزائر خلال الفترة المقبلة.

وتم الاتفاق على انعقاد اللجنتين البحرية والبرية المشتركة المصرية الجزائرية في أقرب الآجال لتطوير التعاون المشترك.

وفي هذا الصدد، استعرض السفير المصري أبرز ملامح عملية التطوير والنهضة الشاملة التي يشهدها قطاع النقل البري، والجوي، والبحري، والسكك الحديدية في مصر.