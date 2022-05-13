مدير طب نفس الأطفال والمراهقين بالصحة تستجيب للتعاون مع حملة نفس.. فيديو

أعلنت الدكتورة إيمان جابر، مدير طب نفس الأطفال والمراهقين بوزارة الصحة، استجابتها للتعاون مع الحملة الطلابية "نفس"، للتوعية المراهقين بالمشاكل النفسية، والتي أطلقها طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وقالت "جابر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "أشكر الطلاب على وعيهم ومحاولة اتخاذهم خطوات حقيقة للتغير"، لافته: "أطلقنا حملة منذ بداية شهر يوليو الماضي للدعم النفسي للمراهقين".

وأضافت: "جزء من المحلة التي أطلقناها كان موجه للمراهقين، ومحاولة تعليمهم برامج دعم الأقران، وبعض المهارات التي تستهدف تقليل الوقوع في المشاكل النفسية".

وأشارت الدكتورة إيمان جابر، مدير طب نفس الأطفال والمراهقين بوزارة الصحة،: "الوعي عامل أساسي وضروري في الفترة الحالية".