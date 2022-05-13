سهر الصايغ: تخوفت من المشاركة في المداح وحمادة هلال تفوق على نفسه

حلت الفنانة سهر الصايغ ضيفة على برنامج " أسرار النجوم"، مساء الخميس، مع إنجي علي، على «نجوم إف إم»، وتحدثت عن دورها في مسلسل المداح قائلة:"دوري كان 20 مشهدا وهي حاجة تدعو للرفض القاطع، خصوصا أني قدمت دور بطلة قبلها في الطاووس".

وأوضحت سهر الصايغ:"لو بحسابات الكم سترفض فورا، ولكن ما يهمني هو الموضوع ونقول إيه للناس حتى لو فيه إطار ترفيهي، بعد ذلك أفكر بشكل أناني وأرى هل سأكرر نفسي أم سأثبت نفسي تمثيليا والجمهور ذكي جدا ومهما كان يحب الفنان ويتقبله لو استسهلتي يشعر بهذا ويرفض".

واستطردت سهر الصايغ قائلة: «خفت طبعا من الدور، كل معطيات المسلسل مخيفة وكلها سلاح ذو حدين بدءا من الموضوع وطبيعة الدور وأيضا هو جزء ثان والجمهور تعلق بالجزء الأول ونجم مهم وهو حمادة هلال وهو تفوق على نفسه، وأنا الدخيلة لأن لو جئت ولو لم تظبطي ستكوني السبب في أي فشل، وطبيعة الموضوع مع صغر الدور وكل هذه المعطيات تخوف جدا، وأستشير والدتي وهي دائما تنصحني وأغلب الأوقات رأيها يكون صحيحا، وأيضا أحب أستخير ربنا ولا أنتظر علامات والحاجة التي تمشي بتمشي والحاجة التي تقف بتقف».

وعن أصعب مشاهدها في العمل، قالت: «كل المشاهد كانت صعبة ويجب شكر المخرج أحمد سمير فرج وكان لديه رؤية وفكرة تقديم الشيطان في الدراما وهي ست وليس رجلا كالمعتاد، وكان لديه شكل مختلف ولا يريدها شخص حاد أو جامد ولكن فرفوشة ولطيفة عكس الشكل الشيطان المعتاد، وقال لي الدور سلاح ذو حدين أوي يا الناس تصدق وتخاف أو سيضحكون، وطوال الوقت كنا نظبط المشاهد».

وعن تحضيرها للدور، أشارت: «عندي خبرة مسبقة من (كفر دلهاب) وكنت وقتها ملبوسة ولكن في (المداح) أنا اللي بقوم بدور الشيطانة، ويكون فيه تحضيرات خاصة بالشكل واللوك، واللوكيشن كان مجهزا ومعد».

واستطردت: «شئنا أم أبينا فيه جزء متواجد من السحر والحسد والعين، ولكن على الصعيد الآخر ربنا منحنا العلاج والروشتة التي نسير بها ولا نحاول نقرب لناس لا نعرف عنهم حاجة، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، والسوشيال ميديا مثلا سلاح قوي ممكن تدمري به أحد وتحفظا من الحسد لا أستخدمها بالشكل اللي الناس بتستخدمها به، المهم الاعتدال في كل شيء عظيم جدا».

وعن تحضيرها لشخصية «مليكة»، قالت: «هما شخصيتين وتظهر في البداية كشيطانة وبعدين تتجسد في صورة بني آدمة ومختلفين عن بعض شكلا وموضوعا والأداء ويحملان الجزء الشيطاني وهو المشترك بينهما، والدور رغم صغره ولكن حضرت له كثيرا، وتعبني جدا لأن الدور متفرق جدا، وأنا أهتم بردود فعل الناس لكي أحاول أصلح وأحسن في القادم وفيه ناس انتقادهم يكون صحيا».