البنتاجون: مستمرون بتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا

أكدت قيادة النقل العسكري بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، أمس الخميس، استمرارها في تسليم الأسلحة لأوكرانيا من مخزونات الولايات المتحدة عند توفرها.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر"، أنها "تواصل تلبية طلبات المساعدات العسكرية ذات الأولوية لأوكرانيا".

كما تابعت قائلة "نسهّل تسليم الأسلحة لأوكرانيا من قبل الحلفاء والشركاء".

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم البنتاجون في إفادة صحفية، أن بلاده منحت أوكرانيا مساعدات عسكرية عبر القرارات الرئاسية بما يعادل حتى الآن تقريبا ميزانيتها الدفاعية للعام 2021، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستمرة بالدعم.

وقال الاثنين الماضي، إن واشنطن ترغب باستخدام ما تبقى من خزنة المساعدات بشكل ذكي يخدم ما يحتاجه الأوكرانيون في المعارك الحالية.

كما توقع استنفاد حزمة المساعدات التي أقرها الكونجرس بحلول نهاية الأسبوع الثالث من هذا الشهر، مطالباً بتمرير الحزمة الثانية التي طلبتها الإدارة بسرعة.