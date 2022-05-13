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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بخصوص الزواج.. شاهد رضوى الشربيني توجه رسالة للسيدات

صدى البلد

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني نصيحة للسيدات  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت رضوى الشربينى : تزوجوا رجالا يخافون أن يسألهم الله عن أذي تركوه فى قلوبكم.

رضوى الشربيني تشارك متابعيها بإطلالة جديدة على إنستجرام

رضوى الشربيني على تويتر: وراء كل شيء لم يكتمل خير

ويذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

“هي وبس”.. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويا رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.

وتقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية ويستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.

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