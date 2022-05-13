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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البرهان يشيد بالعلاقات بين مصر والسودان.. وخطة أوروبية بقيمة 195 مليار يورو للتخلي عن الطاقة الروسية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

البرهان لوفد مصري: سنسعى لتحقيق التوافق مع الجميع للوصول إلى انتخابات نزيهة
التحالف يدحض مزاعم الحوثيين حول "قتلى الرقو"
أمريكا تسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية شمال سوريا خارج سيطرة الحكومة
الرئاسي اليمني: مهمتنا الأساسية تحرير بقية المحافظات من الحوثيين
روسيا: نملك أدلة على وجود برامج بيولوجية أمريكية بأوكرانيا
دبلوماسي فرنسي: مفاوضات النووي في طريق مسدود

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الراي" أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أكد خلال استقباله وفدًا مصريًا، أن السودان يسعى لتحقيق التوافق مع الجميع للوصول إلى انتخابات نزيهة، مشددًا على أهمية العلاقات بين البلدين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن تحالف دعم الشرعية في اليمن نفى مزاعم ميليشيات الحوثي بشأن وجود قتلى في منطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية، مؤكدًا أن ”عشرات المهاجرين قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة شنها الحوثيون، والعملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين"، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات، إلى تحمل مسؤولياتها في كشف انتهاكات الحوثيين الوحشية تجاه المهاجرين.

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وأفادت "الجريدة" بأن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اللواء الركن فرج البحسني، أكد أن المهمة الأساسية للقيادة السياسية الجديدة، هي عملية تحرير باقي المحافظات التي لا تزال تحت هيمنة المليشيات الحوثية الانقلابية، مشيرًا إلى أهمية تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، "وما تحتاجه المرحلة الحالية من تكاتف للجميع وتفاعلهم مع القيادة السياسية الجديدة، التي جاء معظم أعضائها من الميدان، وارتبطوا بالعمل الميداني وكانوا قريبين من الناس".

وأشارت "الأنباء" إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت إصدار رخصة تسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق شمال سوريا الخارجة عن سيطرة الحكومة، فيما قالت إنها استراتيجية تستهدف هزيمة تنظيم داعش من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وذكرت "الوطن" أن فرنسا أكدت أن المحادثات بين إيران والدول الكبرى بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 هي حاليًا في طريق مسدود، مبدية تشاؤمها إزاء احتمالات إحراز تقدم.

دوليًا، أفادت "الراي" بأن النائب الأول للمندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أعلن أن بلاده طلبت عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن لتقديم ما وصفها بالأدلة الجديدة على وجود برامج بيولوجية عسكرية أميركية في أوكرانيا.

وأشارت "الجريدة" إلى أن المفوضية الأوروبية بصدد الكشف عن خطة بقيمة 195 مليار يورو لوقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، وللجمع بين استخدام أسرع للطاقة المتجددة وتوفير الطاقة مع التحول إلى إمدادات بديلة للغاز.

 

 

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