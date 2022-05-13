أخبار السيارات.. رئيس رابطة تجار السيارات لصدى البلد: السوق المصري تأثر بـ4 أزمات عالمية.. إيلون ماسك يرشح فولكس فاجن كثاني أقوى صناع السيارات الكهربائية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

صرح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أن فولكس فاجن هي الشركة التي تحقق أكبر تقدم في مجال السيارات الكهربائية إلى جانب تسلا، حسبما قال رجل الأعمال الأمريكي خلال مقابلة مع فاينانشيال تايمز .

شهدت السيارة فورد فوكاس موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 25 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات لمقدمة محليًا من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان والهاتشباك.

كشفت شركة فوكسكون التايوانية، التي تعتبر واحده من أكبر المصانع المخصصة لإنتاج الهواتف الذكية لشركة "ابل" في العالم، عن إكمال صفقة شراء مصنع سيارات أمريكي تابع لعلامة لوردزتاون الكهربائية الناشئة في ولاية أوهايو.

تواصل شركة أستون مارتن من تعزيز تواجدها بعد أن كشفت النقاب عن النسخة DBX707 والتي تعد أول سيارة إنتاج يتم تصنيعها في ويلز منذ قرابة الـ 50 عامًا، بعد أن جاءت انطلاقتها عبر خط تجميع أستون مارتن في سانت أثا.

يمكن لمشتري 2023 Audi S6 و S7 في الولايات المتحدة طلب الطرازات الرياضية مع حزمة Design Edition الجديدة التي تضيف بعض الأناقة لتتناسب مع سرعتها، وتقول شركة صناعة السيارات الألمانية إنها متوفرة فقط لعام 2023، حيث يمكن للعملاء البدء في تقديم طلبات إصدار التصميم في يونيو 2022.

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات إن السوق المصرى مرتبط بـ 4 أزمات عالمية أثرت بشكل مباشر عليه هو وجميع القطاعات الصناعة الأخرى، أولها أزمة جائحة كورونا والتى أدت إلى إغلاق 50% من المصانع على مستوى العالم.