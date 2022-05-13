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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. رئيس رابطة تجار السيارات لصدى البلد: السوق المصري تأثر بـ4 أزمات عالمية.. إيلون ماسك يرشح فولكس فاجن كثاني أقوى صناع السيارات الكهربائية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

إيلون ماسك يرشح فولكس فاجن كثاني أقوى صناع السيارات الكهربائية.. تفاصيل

صرح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أن فولكس فاجن هي الشركة التي تحقق أكبر تقدم في مجال السيارات الكهربائية إلى جانب تسلا، حسبما قال رجل الأعمال الأمريكي خلال مقابلة مع فاينانشيال تايمز .

 

تصل لـ 25 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار فورد فوكاس 2022 في مصر

شهدت السيارة فورد فوكاس موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 25 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات لمقدمة محليًا من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان والهاتشباك.

 

أكبر مصنعة للآيفون في العالم يتجه لبناء السيارات الكهربائية.. صور

كشفت شركة فوكسكون التايوانية، التي تعتبر واحده من أكبر المصانع  المخصصة لإنتاج الهواتف الذكية لشركة "ابل"  في العالم، عن إكمال صفقة شراء مصنع سيارات أمريكي تابع لعلامة لوردزتاون الكهربائية الناشئة في ولاية أوهايو.

 

بقدرات قوية.. أستون مارتن تطرح نسختها DBX707 موديل 2022 |صور

تواصل شركة أستون مارتن من تعزيز تواجدها بعد أن كشفت النقاب عن النسخة DBX707 والتي تعد أول سيارة إنتاج يتم تصنيعها في ويلز منذ قرابة الـ 50 عامًا، بعد أن جاءت انطلاقتها عبر خط تجميع أستون مارتن في سانت أثا.

 

أودي تكشف عن طرازات S6 و S7 Design Edition يصلان بترقيات أنيقة.. صور

يمكن لمشتري 2023 Audi S6 و S7 في الولايات المتحدة طلب الطرازات الرياضية مع حزمة Design Edition الجديدة التي تضيف بعض الأناقة لتتناسب مع سرعتها، وتقول شركة صناعة السيارات الألمانية إنها متوفرة فقط لعام 2023، حيث يمكن للعملاء البدء في تقديم طلبات إصدار التصميم في يونيو 2022.

 

رئيس رابطة تجار السيارات لصدى البلد: السوق المصري تأثر بـ4 أزمات عالمية

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات إن السوق المصرى مرتبط بـ 4 أزمات عالمية أثرت بشكل مباشر عليه هو وجميع القطاعات الصناعة الأخرى، أولها أزمة جائحة كورونا والتى أدت إلى إغلاق 50% من المصانع على مستوى العالم.

إيلون ماسك رابطة تجار السيارات السوق المصري أودي استون مارتن

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