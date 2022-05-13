باكستان تستبعد احتمال استئناف علاقاتها التجارية مع الهند

استبعدت وزارة التجارة الباكستانية احتمال استئناف العلاقات التجارية مع الهند.



وقالت الوزارة - في بيان صحفي اليوم /الجمعة/ - إنه لم يطرأ تغيير في سياسة باكستان بشأن التجارة مع الهند.

ونقلت صحيفة (ذا داون) الباكستانية عن مصدر رسمي في سكرتارية رئيس الوزراء الباكستانى - لم تسمه - القول إن" تعيين مسئول تجاري في السفارة الباكستانية لدى نيودلهي يأتي في إطار التعيينات الروتينية، ولا يعنى حدوث تغيير سياستنا التجارية مع الهند".



وأوضح أن منصب المسئول التجارى بالسفارة الباكستانية فى نيودلهى كان شاغراً منذ عدة سنوات، وأن تعيين أحد المسئولين فى هذا المنصب جاء ضمن تعيين 15 مسئولا آخرين فى مثل هذا المنصب بدول متعددة.



وأكد أن عملية اختيار المسئولين التجاريين كانت قد بدأتها الحكومة السابقة وأن الحكومة الجديدة لم تقم بتغيير شىء فيما يتعلق بهذا الشأن.

