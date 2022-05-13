الشناوي يحفز زملاءه قبل مواجهة الوفاق: لا تنسوا أننا أبطال إفريقيا



كشف الإعلامي محمد شبانة، عن عقد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة تحفيزية مع زملائه علي هامش العشاء في فندق الإقامة قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائري .



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ،الشناوي أكد لزملائه انسوا مباراة الذهاب وعلينا القتال من أجل تأكيد صعودنا إلي النهائي ولابد من اللعب بروح قتالية ورجولة من التأهل لأن المنافس ليس صيد سهلا ويرغب في تعويض الخسارة برباعية.



وأوضح شبانة،حارس الأهلي أكد خلال الجلسة أنه يثق في جلسته مع اللاعبين داخل الفريق ولابد من اللعب بروح الأسرة الواحدة وان المباراة ليست في حاجة للنرفزة والضغط علي بعض نلعب بأسلوبنا وبهدوء ونستغل الحماس الجماهيري لصالحنا.



وأكمل شبانة، الشناوي أكد خلال الجلسة أنه يثق في كل لاعب داخل الفريق ولابد من اللعب بروح الأسرة الواحدة وان المباراة ليست في حاجة للنرفزة والضغط علي بعض نلعب بأسلوبنا وبهدوء ونستغل الحماس الجماهيري لصالحنا.



وأتم شبانة،الشناوي طلب من اللاعبين الابتعاد عن الاحتكاك مع الحكام وخاصة في اللعب داخل منطقة الجزاء حتي لانضع أنفسنا في أزمة خلال اللقاء .