أخبار التكنولوجيا| نظارات جوجل تترجم المحادثات في الوقت الفعلي.. هواوي تطلق أحدث منتجاتها للأسواق العالمية الأسبوع المقبل

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

جوجل تعلن عن الإصدار التجريبي الثاني من "أندرويد 13" بميزات وتحسينات جديدة



أعلنت شركة جوجل Google، ضمن أحداث مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2022، عن الإصدار التجريبي لنظام التشغيل "أندرويد 13" مع مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة.

كشفت شركة جوجل، عن الجيل الثاني من نظارات الواقع المعزز التي يتم دمجها مع أجهزة الكمبيوتر Google Glass، من العديد من المنتجات التي كشفت عنها جوجل في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O.

كل ما تريد معرفته عن هاتف هواوي HUAWEI P50 Pocket القابل للطي



غزت شركة هواوي الصينية، سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بالعديد من الإصدارات المنافسة لأجهزة شركة سامسونج، كان آخرها هاتف مميز يدعي Huawei P50 Pocket.

بالتعاون مع العربية للتصنيع والتعليم العالي.. أول جهاز تنفس صناعي مصري 100%



اعلنت شركة بايوبيزنس للأجهزة الطبية احدي الشركات التكنولجية الناشئة المتخصصة في تصميم وتصنيع الاجهزة الطبية الالكترونية المتقدمة، عن تصنيع أول جهاز تنفس صناعي مصري بنسبة 100% وبأحدث تكنولوجيا معروفة عالمياً في هذا المجال وهو جهاز (BioVENT A Series).

رسميا.. جوجل تعلن عن ساعتها الذكية Pixel Watch بعد طول انتظار



أعلنت شركة جوجل Google، رسميا عن أحدث إصداراتها من الساعات الذكية Pixel Watch، وذلك بعد شهور من كونها مجرد إشاعة وصور مسربة، حيث كشفت عملاقة التقنية الأمريكية عن ساعتها الجديدة في مؤتمر السنوي للمطورين I/O 2022.

حددت شركة هواوي Huawei، موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Huawei Mate Xs 2 ، والذي من المقرر إطلاقه يوم 18 مايو المقبل بالأسواق العالمية، وهو يعد أغلى الهواتف القابلة للطي لعام 2022.