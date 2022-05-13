أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 مايو 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي .



واستقرت أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 18.28جنيه للشراء و 18.34 جنيه للبيع .



ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم الجمعة

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 18.98جنيه للشراء و 19.31جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 22.23جنيه للشراء و 22.48جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 18.28جنيه للشراء و 18.46جنيه للبيع.

وسجلت سعر صرف كرونا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 1.79جنيه للشراء و1.82جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرونا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم الجمعة 1.84جنيه للشراء و1.88جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرونا دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 2.55جنيه للشراء و2.59جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الاسيوية

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة.

وبلف سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 14.05جنيه للشراء و 14.38جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة عند 2.69جنيه للشراء و2.72جنيه للبيع.

البنك المركزى

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لآلية العرض والطلب. وتختلف أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية من بنك لآخر.