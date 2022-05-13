قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن جارته المفقودة بالساحل

أرسل القارئ كرم جاد الله استغاثة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن جارته المفقودة.

وقال جاد الله: جارتي عزة فرج خليل، السن 32 عاما مريضة نفسيا مفقودة من يوم 5/5/ 2022 ومقيمة في الساحل شبرا أرجو من يتعرف عليها التواصل على رقم 01002429263.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.