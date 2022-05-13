عصام شيحة عن قانون الأحوال الشخصية: سيساهم في خلق دولة متقدمة

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الأحوال الشخصية اهتماما بالغا، منذ توليه رئاسة البلاد، حيث يسعى إلى إحداث نوع من التوازن بين المرآة والرجل.

ولفت "عصام شيحة" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يسعى إلى تقنين وتقليل حجم التدخل الديني في القانون، مشددا على أن الدولة تسعى إلى خلق قانون تقدمي، يساهم في خلق دولة متقدمة حديثة.



وشدد على ضرورة وجود تدخل واضح للدولة في القانون الجديد، وذلك من إنشاء صندوق دعم يضمن للزوجة الحصول على النفقة حتى تنفيذ الحكم.

ونوه بأن تهرب الزوج من دفع النفقة ظاهرة أصبحت منتشرة للغاية، ولذلك علي القانون الجديد يحد منها ومنع حدوثها، وتنفيذ العقوبات في حالة الرفض أو التهرب.



وفيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أوضح أنها أول استراتيجية مصرية خاصة بحقوق الإنسان، متابعا: حقوق الإنسان تضم بداخلها احترام حقوق المرأة والطفل مثلها مثل قانون الأحوال الشخصية.