القابضة للصوامع : ساهمنا في تقليل إهدار القمح بنسبة تصل لـ 15%

قال ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع، إن الصوامع ساهمت بشكل كبير في التخلص من إهدار القمح الذي كان يحدث في السابق، حيث وفرت نسبة بين الـ 10 % و الـ 15 % والذي يصل قيمتهم لـ 4.5 مليار جنيه، موضحًا أن توفير هذه النسبة ساهمت في إمكانية توافر مخزون استراتيجي فترة أطول .



وأضاف ياسر توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع على فضائية “الأولى المصرية”، :" لولا وجود 77 صومعة على مستوى الجمهورية وسعات تخزينية تفوق الـ 3.5 مليون طن مكنش هيبقى في مخزون استراتيجي يخليني أقدر أكون واقف على رجلي في ظل ظروف الحرب الروسية الأوكرانية".



وأكد “توفيق” أن أهمية هذه الصوامع لا تتمثل فقط في تقليل الفائض وإنما تعطي فرص أكبر لتوفير سعات تخزينية ومخزون استراتيجي وزراعة مساحات أكبر من القمح .



وأشار إلى :" الخير في مصر وفير وحتى هذه اللحظات تم حصاد مليون و300 ألف طن من القمح وده شئ مبشر جدًا"، متابعًا :" أنه من المتوقع أن نتجاوز توريد الـ 4 مليون طن لـ 5 مليون"، مؤكدًا أن المليون و300 تم حصادهم في فترة وجيزة، حيث زاد التوريد بعد فترة العيد نظرًا لظروف الطقس .







