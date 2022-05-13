عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 4.7 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 619 شابا بأسيوط

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط، بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع  3 ملايين و 734 ألف جنيه ، لـ 3723 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 50 عاملا جديداً و إصدار كارنيهات لهم .


أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، وأضاف ، أن المديرية قامت أيضا  بتعيين 619 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 13 "قادرون باختلاف"،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1434 شاباً منهم 14 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن إصدار 556 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .


وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي ، عن قيام المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 131 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 29 محضر للسلامة والصحة المهنية ،  وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1339 منشأة يعمل بها 2392 عاملاً، وأسفر عن تحرير 53 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 2 شكوى ، وعقد 7  ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال .


أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 5 شكاوى عمالية تم تسويتها بالكامل ودياً ، كما تم التفتيش على 51 منشأة يعمل بها 53 طفلا .


وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1470 منشأة يعمل بها 10884 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

أسيوط القوى العاملة وزير القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

أبرزها بيت الطاعة.. 14 قضية حسمها الأزهر عن المرأة

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 500 مليون يورو مساعدات عسكرية

إلغاء الترخيص والحبس والغرامة.. تعديلات مرتقبة بقانون المرور والمخالفين

يد الزمالك والأهلي يختتمان مباريات الدور الأول من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية

عروس توقف حفل زفافها لنسيانها فستان الفرح.. فيديو

قبل 8 جولات.. مؤمن سليمان يقود الشرطة إلى التتويج بلقب الدوري العراقي

الجيش الروسي يعلن تدمير أنظمة رادار أمريكية في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعدد الزوجات.. هل ينتصر القومي للمرأة لحفيظة وينتقم من الحاج متولي؟

الإسماعيلي يتلقي واجب العزاء فى وفاة رئيسه الأسبق

ستيفان روستي.. برع في تجسيد الشر بالسينما المصرية ومات بـ 10 جنيهات

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

فيديو

زاهي حواس يكشف أسرار الزئبق الأحمر ولعنة الفراعنة.. فيديو جراف

نصابة نهايتها مستشفى العباسية.. فتاة تفتعل مشاكل لابتزاز الشباب على فيسبوك

كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ