تقارير: القبض على 3 لاعبين مغاربة بتهمة السرقة

أكد تقرير صحفي، أن الشرطة المغربية ألقت القبض على 3 لاعبين بأحد أندية كرة القدم بقسم الهواة، للاشتباه في تورطهم في قضية سرقة.

وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي، أن شرطة مدينتي بني ملال وقصبة تادلة، توصلت إلى قيام بعض الأشخاص لعمليات سرقة بالإكراه، والفرار على متن سيارة خفيفة، وهي المعطيات التي أسفرت على تحديد هوية المشتبه فيهم والقبض عليهم.

وأضاف الموقع، أنه تم القبض على المشتبه فيهم وهم 3 لاعبين بأحد أندية كرة القدم بقسم الهواة المغربي، ويخضعون للتحقيق حاليا، تحت إشراف النيابة العامة، لكشف الملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذلك تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة كل واحد منهم.

على جانب آخر، يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الوداد ضد بترو أتلتيكو:

ويكفي فريق الوداد التعادل في مباراة الليلة، أو الخسارة بفارق هدف، لحسم بطاقة الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الوداد المغربي وضع قدما ونصف في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على بترو أتلتيكو بثلاثة أهدف مقابل هدف، في مباراة الذهاب.

ويلتقي الفائز من مباراتي الوداد وبترو أتلتيكو، مع المتأهل من مواجهتي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في لقاء الذهاب.