حسن المستكاوي عن أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال: على كيفك يا كاف

وجه الناقد الرياضي حسن المستكاوي انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بسبب أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أعلن عن إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا فى المغرب يوم 30 مايو فيما تم إسناد استضافة نهائي كأس الكونفدرالية إلى نيجيريا.

قال حسن المستكاوي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قال الكاف في بيانه الأخير أنه استبعد جنوب آفريقيا ونيجيريا من استضافة نهائي دورى الأبطال لعدم توافر المعايير وبالتالي منح المغرب للعام الثاني حق استضافة نهائي الابطال وذلك بعد انسحاب السنغال.

أضاف: ثم منح نيجيريا استضافة نهائي الكونفدرالية في ٢٠ مايو ..

ممكن يا كاف أعرف الفرق بين معايير تنظيم مباراة نهائي دوري الابطال وبين معايير تنظيم مباراة نهائي الكونفدرالية ؟!

استطرد: سبب سؤالي والسؤال كما تعلم يا كاف هو أبو المنطق ألم يكن من الأفضل ان تنظم نيجيريا نهائي الابطال تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأندية كما تقول في بيانك

ثم لماذا تصدر بيانات دون إجابات علي الأسئلة وهي أسئلة من المقرر ومن كتاب العدل والشفافية واللوائح.

أكمل: ومن تلك الأسئلة متي تم اختيار المغرب فعلا ولماذا أعلنت اسم الدولة المنظمة للنهائي بعد مباراتي الذهاب في الدور قبل النهائي بين الأهلي وسطيف وبين بيترو اتلتيكو والوداد ولم يتم الإعلان فور الاختيار ؟!

واختتم حديثه قائلا: لو مذاكر يا كاف هتعرف الإجابة .. وعلي كيفك يا كاف ؟!.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى يحل ضيفا على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري غدا السبت فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى أقيم على ملعب استاد السلام السبت الماضي.

فيما يواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي على ملعبه نظيره فريق بيترو أتليتكو الأنجولي الليلة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد فريق الوداد المغربي بفوز ثمين على نظيره فريق بيترو أتليتكو بهدفين مقابل هدف فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى أقيم الجمعة الماضي.

