الأوقاف: صناعة المعروف تدريب على قيم العطاء والجود

تحدث أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، عن الصدقة وصناعة المعروف، قائلا إن صناعة المعروف من أسمى وأرقى القيم الإنسانية والثقافات الاجتماعية، ويكون لها تأثير على الفرد والمجتمع.



وأضاف "أسامة فخري" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن صناعة المعروف بمثابة تدريب على قيم العطاء والجود، كما أنها تقضي على الأنانية والشح والبخل، منوها بأن صناعة المعروف تؤثر على المجتمع من خلال نشر روح التكافل والتعاون.



واسترسل: صناعة المعروف تقي مصارع السوء، موضحا: صنائع المعروف تعد سبيلا رئيسيا للوصول إلى حسن الخاتمة..كما أن الصدقة سبيل رئيسي في دفع البلاء



وأوضح أن رسول الله كان أجود خلق الله، مستشهدا بقول عبدالله بن عباس "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أجودَ الناسِ بالخيرِ ، وكان أجودَ ما يكون في شهرِ رمضانَ حتى ينسلِخَ ، فيأتيه جبريلُ فيعرضُ عليه القرآنَ ، فإذا لقِيَه جبريلُ كان رسولُ اللهِ أجودَ بالخيرِ من الرِّيحِ الْمُرسَلَةِ".

