خالد الغندور عن أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا : الأهلي مظلوم

أكد الإعلامي خالد الغندور أن النادى الأهلي تعرض إلى الظلم فى أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أعلن عن إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا فى المغرب يوم 30 مايو فيما تم إسناد استضافة نهائي كأس الكونفدرالية إلى نيجيريا.

وقال خالد الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بالعقل والمنطق الاهلي عنده حق في توقيت اختيار ملعب النهائي وده ظلم للأهلي عشان الاختيار تم بعد معرفة تقريبا طرفي النهائي وكده اعطي للوداد فرصة اكبر علي ملعبه وجمهوره وفي بلده”.

تابع: “ولكن مع احترامي ازاي بعد كل ده الاهلي يطلب من الاتحاد المصري تنظيم اللقاء في مصر والاتحاد يبعت طلب للاتحاد الافريقي والكاف يرد بالرفض عشان التصويت تم وكإنك بتنسف كل كلامك عن العدل و الحياد و مبدأ تكافئ الفرص بطلبك إقامة اللقاء في مصر و انت اساسا طلبك هو ملعب محايد بعيد عن الدولتين وكأنك بتقول لو في مصر كده تمام وكده العدل يا جدعان يا اصحاب العقول فكروا شوية”.

وأتم: “والرسالة العادلة كده باظت بطلب إقامة اللقاء في مصر واللي هو مرفوض اساسا و يعتبر طلب إقامة اللقاء في مصر دليل إدانة لنا و دليل براءة للكاف اللي هو مش بريء”.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى يحل ضيفا على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري غدا السبت فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى أقيم على ملعب استاد السلام السبت الماضي.

فيما يواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي على ملعبه نظيره فريق بيترو أتليتكو الأنجولي الليلة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد فريق الوداد المغربي بفوز ثمين على نظيره فريق بيترو أتليتكو بهدفين مقابل هدف فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى أقيم الجمعة الماضي.