الجمعية المصرية للمناعة تحذر من الوضع الوبائي الفترة المقبلة.. فيديو

مفيش حاجة مضمونة..

قال الدكتور مجدي بدران ، عضو الجمعية المصرية للمناعة ، إن تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا هو مؤشر على حرص الدولة المصرية خلال الفترة الماضية على صحة المواطن المصري بتوفير التطعيمات ، والتي كلفت الدولة المصرية 150 مليون دولار ، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وطنت صناعة اللقاحات خلال الجائحة.

وأضاف الدكتور مجدي بدران ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أنه لابد مراعاة المواطنين لهذا المسار الذي وصلت له الجائحة ، وذلك من خلال الحرص على الإجراءات الاحترازية ، منوها: "لسه مفيش شيء مضمون".

وتابع "بدران" ، أنه لازالت هناك تخوفات ظهور متحور جديدة قادر على الهروب من المناعة ، ويسبب وفيات كبيرة ، لافتا إلى ارتفاع الإصابات في بعض الدول مثل أمريكا سببه تهاون المواطنين في ارتداء الكمامات.

وأردف "بدران"، أن قارة افريقيا سجلت زيادة في عدد الإصابات خلال الأسبوع الراهن بنسبة 29 % ، مؤكدا أن مصر تسجل مؤشرا عالميا جيدا في أفضل الدول التي سجلت أعداد إصابة منخفضة خلال الأسبوع الحالي.

واسترسل: الدولة وفر التطعيمات بشكل كبير ، ونسبة التطعيم العالمية وصل لـ 60 % ، وكل دولة بتحاول تحافظ على المؤشر الصحي ، ويجب الحرص على النظافة الشخصية خاصة مع موسم الامتحانات القادمة نوالحرص على التغذية السليمة ،وشرب المياه .