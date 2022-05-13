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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ندوة أدبية بعنوان أعلام بورسعيد فى الفنون والآداب بمركز شباب الزهور

قصور الثقافة
قصور الثقافة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة بورسعيد بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، حيث عقد نادى أدب  النصر برئاسة الشاعر جمال قاسم ندوة أدبية بعنوان "أعلام بورسعيد فى الفنون والآداب" وذلك بمركز شباب الزهور ببورسعيد، تحدث فيها الاديب محمد حافظ عن أعلام  بورسعيد فى الثقافة والآداب والفنون والتاريخ مثل السيد عسران، على زنجير، زينب الكفراوى،  الفنان محمود ياسين، سمير العصفوري، سكينة فؤاد، هدى العجيمى، ابراهيم سعده والكثير من اعلام ورموز بورسعيد ف الفكر والثقافة أدار الندوة الاديب والمؤرخ محمد حافظ مدير الندوة الشاعر محمد حجازى.

أقامت مكتبة  6 أكتوبر محاضرة عن "عيد الفطر المبارك" ألقاها الشيخ محمد الحديدي الشيخ بمديرية التضامن الاجتماعي وتحدث عن أنه يأتي عيد الفطر المبارك مباشرة بعد إنتهاء شهر رمضان الكريم ويبدأ بأول يوم من شهر شوال ويعتبر العيد هدية من الله سبحانه وتعالى للمسلمين حيث أحتفل به المسلمون منذ العام الثاني للهجرة ويطلق عليه عيد الفطر وذلك لأنه يأتي بعد شهر رمضان الذي فرض فيه الصيام ويحرم على المسلمين الصوم في أول يوم فيه يخرج المسلمون فيه زكاة الفطر ويجب أن يخرجها كل مسلم قبل أداء صلاة العيد لأنه يكون آخر وقت لسدادها، كما أقيم معرض كتاب "لموسوعة مصر الحديثة " بالمكتبة العامة لبيت ثقافة بورفؤاد اعداد وتنفيذ فاطمة هدية إشراف مروة المغربى.

عقدت مكتبة طفل حديقة الامل محاضرة بعنوان "أتقن عملك تحقق أملك" ألقاها الأديب محمد المغربي  واشرف على تنفيذها سمية عبد الرازق بمديرية التضامن الاجتماعي فتحدث المغربى قائلا أن الشخص الذي يتقن عمله هو محبوب من الله ورسوله ومن الناس وهناك دافع كبير لإتقان العمل هو ابتغاء حب الله وقد قال عليه السلام ان الله تعالي يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ومنذ قديم الزمان والإنسان منذ حطت قدماه الأرض وهو يسعي لأن يبني حياته ويعمر الأرض بكل أنواع العمل وأن الاختلاف في أعمال الناس والاختلاف بين مجموعه وآخري والاختلاف بين دوله وآخري وشعب واخر لا تكمن فيما يفعلون بقدر ما تكمن في كيفما يفعلون.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الفعاليات الثقافية والفنية فرع ثقافة بورسعيد بإقليم القناة وسيناء الثقافي الشاعر جمال قاسم أعلام بورسعيد فى الفنون والآداب

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