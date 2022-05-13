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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعضاء مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة الطائف.. تعرف عليهم

صدى البلد

كشفت وسائل إعلام سعودية عن أسماء مجلس إدارة هيئة تطوير الطائف وذلك بناءً على الأمر الملكي القاضي بإنشاء هيئة لتطوير محافظة الطائف، المبني على ما رفعه  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فقد صدر أمر  بتشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة  الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعضوية كلٍ من:
 الأمير سعود بن نهار بن سعود.
 الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد.
المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.
عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني.
ـ الدكتور خالد عمر عزام.
ـ ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.
وستعمل هيئة تطوير محافظة الطائف على تنسيق جهود القطاعات المعنية بتنمية المحافظة وإعداد السياسات والرؤى والخطط والدراسات، وتحفيز الاستثمار في عدة قطاعات منها الزراعي والسياحة الريفية، وتنمية القطاعات المختلفة ورفع جودة الحياة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المحافظة، وتنمية مكوناتها الطبيعية والسياحية والتراثية والثقافية.
وتعد محافظة الطائف البوابة الشرقية لمكة المكرمة، وتضم اثنين من مواقيت الإحرام، وتعد نقطة التقاء عدد من الطرق المتصلة، وتحتضن مواقع تراثية وتاريخية، ويعود تاريخ نشأتها إلى عصور ما قبل الميلاد.

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