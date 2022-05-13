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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تبدأ سلسلة رحلات بحفل ضخم في الكويت.. اليوم

أصالة
أصالة

تحيي النجمة السورية أصالة نصري، اليوم الجمعة، حفلا غنائيا ضخما بدولة الكويت على مسرح أرض المعارض بالعاصمة الكويتية.

كما سيجمعها حفل غنائي مع النجم ماجد المهندس، مساء يوم 3 يونيو المقبل بدبي

ولم يكن هذا الحفل الأول الذي يجمع بين أصالة وماجد المهندس حيث أحيا الثنائي من قبل العديد من الحفلات الغنائية سويا بالمملكة العربية السعودية وبمهرجان "هلا فبراير" والذي يقام بدولة الكويت.

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغنياتها القديمة والحديقة ومنها: "اكتر، تقول تبغاني، شاغل بالي، بعدك عني، اشتقتلك، روح وروح، بنت اكابر، يا شايفين نفوسكم، اتحبني، سامحتك، الصورة ، يسمحولي الكل، حنين، يا مجنون، عقوبه، ذاك الغبي" وغيرها من الأغنيات.

حفل أصالة بمدينة نصر:

علي صعيد أخر، تستعد لإحياء حفل غنائي بمصر وذلك يوم 27 مايو الجارى على خشبة المسرح المكشوف بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

أصالة اصالة نصرى النجمة السورية أصالة نصري ماجد المهندس 3 يونيو

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