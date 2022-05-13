عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد النبوي: القلوب تمرض وتموت وإذا جفت فطريق الموعظة إليها مسدود

خطيب المسجد النبوي
خطيب المسجد النبوي

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف،  إن القلوب لتمرض وتموت، وتصلب فتقسو قسوة فتصير مثل الحجارة الصم أو أشد قسوة.

القلوب تمرض وتموت

وأوضح «العيجان » خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أنه إذا جفت القلوب وقست فإن طريق التأثير والموعظة إليها مسدود ولن تستجيب للعلاج ولن تقبل الهدي ولن تذعن للحق، فأحيوا القلوب بذكر الله تعالى واحذروا من الغفلة والقسوة، واتقوا محارم الله عز وجل .

ونبه إلى أن أعظم مصيبة تميت القلوب وتحجب عنها كل خير ومرغوب وتمنعها من كل مطلوب القسوة والغفلة ، فبسببها يطبع على القلب بالران، ويحجب عن الخير والإيمان فيميل إلى الفسق والعصيان، فقال تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ».

القلب وعاء الخير والشر

وأضاف أن القلب وعاء الخير والشر في الإنسان وهو مصدر الكفر والإيمان وهو سيد الجوارح المسؤول عن توجيهها وآلة العقل التي يتم الإدراك بها، بصلاحه تصلح الأجساد والأبدان، وبفساده تفسد الجوارح والأركان، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ».

وأشار إلى أن القلوب مكمن الإرادة والاختيار وهي مناط التكليف والاختبار وعليها مدار قبول الأعمال والحساب ومضاعفة الثواب والعقاب، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-  : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، مشيرًا إلى أن القلوب سريعة التقلب والتبدل كثيرة التغير والتحول.

وبين أن الله سبحانه وتعالى يمتحن القلوب عند الفتن والمحن والابتلاءات، فمن كان فيما بينه وبين الله في داخل نيته التي لا يطلع عليها إلا الله صادقًا مع الله، ثبته وأسعده في الدنيا والأخرة ، فقال تعالى : « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ».

 

خطيب المسجد النبوي إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالله البعيجان خطبة الجمعة من المسجد النبوي ذكر الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

ترشيحاتنا

كلوب ينافس جوارديولا على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 2021 -2022

تقرير: رفع سعر الفائدة الأمريكية الحدث الأبرز للأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

الأمريكيون أسوأ العمال.. إيلون ماسك يشيد بـ الصينين الكادحين

حنفي جبالي ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

ملك البحرين ناعيا خليفة بن زايد: كان قائدا حكيما كرس حياته لخدمة شعبه

وفاة خليفة بن زايد.. شارك بحرب أكتوبر وأول داعم لمصر عقب ثورة 30 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

مفيش توكتوك تاني.. كيف انتصرت "حدائق الأهرام" في معركتها بعد سنوات من الاستغاثة

تعدد الزوجات.. هل ينتصر القومي للمرأة لحفيظة وينتقم من الحاج متولي؟

الإسماعيلي يتلقي واجب العزاء فى وفاة رئيسه الأسبق

فيديو

رغم محاولات الصلح.. انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها.. فيديو جراف

الزواج شرطها للتوبة.. ماذا طلبت إنجي خوري من الفنان أدهم نابلسي.. فيديو جراف

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

زاهي حواس يكشف أسرار الزئبق الأحمر ولعنة الفراعنة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ