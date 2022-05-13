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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجلس التعاون الخليجي ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

صدى البلد

نعى مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.


وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته اكسترا نيوز.

 

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

 

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

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