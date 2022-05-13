رئيس وزراء العراق ينعى خليفة بن زايد آل نهيان

نعى رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي رحل اليوم بعد رحلة طويلة من العطاء.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته "إكسترا نيوز".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.