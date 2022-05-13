حبس 3 أشخاص بعد ضبطهم بـ 50 ألف قرص مخدر وحشيش وشابو وهيدرو

أمرت نيابة ثالث الإسماعيلية اليوم الجمعة بحبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة ضبطتهم بكميات كبيرة من المواد المخدرة.



واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال المتهمين الثلاث وواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وتحريات المباحث الجنائية والكميات المضبوطة بحوزتهم.

القبض علي الجناة

وكانت قد نجحت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد البرماوي من ضبط أحد أخطر التشكيلات العصابية التي تروج للمواد المخدرة بمدينة الإسماعيلية وبحوزتهم 50 ألف قرص مخدر لعقار التامول و2كيلو حشيش و2 كيلو شابو و6 كيلو هيدرو قبل بيعهم.



كما ضبطت الشرطة طبنجة 9 مم وخمس طلقات وفرد روسي و2طلقة للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة، فيما تم ضبط مبلغ مالي قدر بنحو 28 ألف جنيه من حصيلة البيع.

والقت الشرطة القبض علي كلا من رامي محمد محمد 28 سنة واحمد حسن سعد 20 سنة ومحمد غريب عبدالله 30 سنة مقيمين بأرض الجمعيات وبحوزتهم المزاد المضبوطة.

تحريات المباحث.. اتجار علي نشاط واسع

وكان قد تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء طلعت عبد الهادي يفيد وجود تشكيل عصابي يتحرك بين دائرتي قسم شرطة ثان وثالث الإسماعيلية للاتجار في المواد المخدرة علي نشاط واسع.



وأعدت مديرية أمن الإسماعيلية مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء كامل قمحاوي ومروان منصور وحسام رأفت ومحمود منصور نجحت في ضبط المتهمين بكميات كبيرة من المواد المخدرة التي تم ذكرها قبل بيعها وترويجها في الأسواق بعد رصد تحركاتهم خلال الأيام الماضية.