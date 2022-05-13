رانيا يوسف: خالص العزاء للإمارات قيادة وشعبا في وفاة خليفة بن زايد

نعت الفنانة رانيا يوسف، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي اليوم، وأعلنت وزارة شئون الرئاسة الإماراتية، تنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "خالص العزاء لدولة الإمارات قيادة وشعبا وللإمة العربية في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله".

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان: " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.