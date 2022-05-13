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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة الأزهري يعزي الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

الأزهري ينعي خليفة
الأزهري ينعي خليفة بن زايد

تقدم فضيلة الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء  لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وقال الأزهري في بيان له: إن الشيخ خليفة بن زايد كان له دور كبير في إحداث طفرة وتقدم كبيرة في دولة الإمارات العربية الشقيقة وهو من وضع خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان الرخاء للمواطنين.


وأضاف الأزهري أننا لا ننسى  دوره الكبير واستجاباته للعديد من حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية لتلبية نداء المتضررين والمنكوبين والمهجرين أينما كانوا سواء في مشارق الأرض أو مغاربها داعياً الله عز وجل أن يتغمد رئيس دولة الإمارات بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

ونعت الرئاسة الإماراتية، إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذى انتقل إلى جوار ربه.

الدكتور أسامة الأزهري الإمارات العربية الشقيقة أسامة الأزهري وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات

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