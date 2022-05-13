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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا تستقبل 156 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع توريد محصول القمح

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مراكز المحافظة في تنفيذ أعمال توريد القمح للشون والصوامع المخصصة لهذا الغرض.

حيث بلغ إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، 156207 ألف طن و548 كيلو جرام، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح.

وأشار إلى انه تم توريد 17109 طن و945 كيلو جرام حتى أمس الخميس، وذلك في جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقع بجميع المراكز.

ويتلقى محافظ المنيا يوميا تقريرًا مفصلا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين حول انتظام استلام الأقماح من الموردين والمزارعين وكذلك البيان التفصيلي لأعمال التوريد بكل موقع تخزيني، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل توريد الأقماح في كافة المواقع المحددة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.

وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114 و(2320001 - 2342200).

 

المنيا القمح الرئيس الصوامع غرفة العمليات الرئيسية اللواء اسامة القاضي وكيل وزارة التموين المحافظة الدكتور محمود كافة المواقع

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