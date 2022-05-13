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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لتشغيل الوحدات الطبية بعزل العبور

عميد طب عين شمس
عميد طب عين شمس

أكد الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية “الدمرداش”، أن نسب الإشغال بالأماكن المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، لم تتجاوز الـ 10% من إجمالي عدد الأسرة منذ شهرين.

 

وأشار إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الأماكن المخصصة للمصابين، منوهاً بأن المستشفيات الجامعية بيعن شمس نجحت في التعامل مع أزمة كورونا كوفيد 19 كغيرها من المستشفيات الحسنة وأنها كانت من أولى المستشفيات التي تبنت المواجهة للمرض، خاصة مستشفى العبور التخصصي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بعين شمس، أن الجامعة قررت الفترة المقبلة استعادة طاقة العمل كاملة بمختلف العيادات بمستشفى العبور التخصصي وتخصيص جزء بسيط لعزل كورونا بعيدا عن القطاعات العلاجية، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم الشامل لمختلف الغرف والعيادات والمباني، مع تطبيق كل الإجراءات المشددة التي تحقق السلامة والوقاية للجميع.

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وأكد أن المستشفيات الجامعية بعين شمس تمتلك القدرات العلمية والبشرية والإمكانيات العلاجية التي تقدم لكل المواطنين، منوها بأن خلال إجازة عيد الفطر المبارك نجحت المستشفيات في تقديم الخدمة العلاجية لمئات من المواطنين دون رصد أي مشكلات أو أزمات تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية.

 

وفي ذات السياق أعلن الدكتور هيثم عزات مدير عام مستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور عن إعادة تشغيل جميع الوحدات الطبية داخل المستشفي وذلك ابتداءًا من 2022/5/15 .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أشرف عمرعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والتي تضم :

 

وحدة الغسيل الكلوى - محاضن الأطفال –وحدة العمليات الكبرى – وحدة رعاية القلب – وحدة قسطرة القلب - بنك الدم – وحدة الطب الطبيعى والتأهيل - وحدة السكتة الدماغية - وحدة مناظير الجهاز الهضمي  - وحدة الرعاية المركزة – الوحدات المجهزة لاستقبال حالات الأمراض المعدية والمتوطنة والأمراض الصدرية بالإضافة للأمراض الفيروسية والبكتيرية  
بالإضافة إلى خدمات أخرى كالتالى 
• عيادات خارجية  ( صباحية ومسائية ) تضم جميع التخصصات الطبية . 
• وحدة أسنان متكاملة مجهزة بأحدث الأجهزة . 
•  وحدة تفتيت الحصوات.
• وحدة ديناميكية التبول . 
• وحدتي المعامل والأشعة . 
• إستقبال طوارىء (24 ساعة). 
• سيارة إسعاف مجهزة لسرعة الوصول للمريض .


وأضاف عزات، أن جميع الأطباء بالمستشفي من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب جامعة عين شمس كما تضم فريق تمريض مدرب على أحدث الأساليب العلمية لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي وأن المستشفى تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتمشي مع معايير الجودة ومكافحة العدوى وذلك لتحقيق سلامة المرضي والسادة المترددين علي المستشفى.

جامعة عين شمس رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدمرداش عميد كلية الطب جامعة عين شمس فيروس كورونا المستشفيات الجامعية

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