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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خرجن للفسحة في العيد.. أب يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن بناته المفقودات

صدى البلد

أرسل مرزوق محمود استغاثة عبر صدى البلد، قال فيها إن بناته الثلاث خرجن في العيد للفسحة ولم يعودن حتى الآن، وأن آخر يوم ظهرن فيه كان بتاريخ 5/5/2022 وكن متواجدات في الصينية بالورديان بمحافظة الإسكندرية، وتم عمل محضر بقسم مينا البصل لكن لم يتم العثور عليهن حتى الآن.

وأضاف أن أسماء بناته المختفيات ملك وسامية وياسين مرزوق، قائلا: “أرجو  من يعثر عليهم التواصل علي هذه الأرقام”: 
01093120267 او 01279299618. 
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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