خرجن للفسحة في العيد.. أب يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن بناته المفقودات

أرسل مرزوق محمود استغاثة عبر صدى البلد، قال فيها إن بناته الثلاث خرجن في العيد للفسحة ولم يعودن حتى الآن، وأن آخر يوم ظهرن فيه كان بتاريخ 5/5/2022 وكن متواجدات في الصينية بالورديان بمحافظة الإسكندرية، وتم عمل محضر بقسم مينا البصل لكن لم يتم العثور عليهن حتى الآن.

وأضاف أن أسماء بناته المختفيات ملك وسامية وياسين مرزوق، قائلا: “أرجو من يعثر عليهم التواصل علي هذه الأرقام”:

01093120267 او 01279299618.



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