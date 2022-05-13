حالة نادرة وغريبة.. قارئ يستغيث من تقيح والتهاب جسد طفله دون سبب

بعث القارئ حسن جمال حسن، استغاثة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، لعلاج ابنه من مرض نادر غير معروف.

وقال جمال في استغاثته: “ابني يوسف يعاني من مرض غريب ونادر يتسبب في تقيحات والتهابات بالجسم منذ ولادته من ٦ سنوات.. ولم يستطيع الأطباء تشخيص حالته حتي الآن”.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بابنه وتوفير التشخيص الصحيح للحالة وعلاجه علي نفقة الدولة.

ويمكن التواصل مع مقدم الاستغاثة علي رقم 01008745503.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.