الصناعات الغذائية: خالص العزاء للأمتين العربية والإسلامية في وفاة خليفة بن زايد

نعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للغرفة بخالص العزاء والمواساة للأمة العربية والإسلامية في وفاة الشيخ خليفة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أشقائنا بدولة الامارات العربية المتحدة الصبر والسلوان في مصابهم الجلل.

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان: "تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.