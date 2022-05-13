مفيدة شيحة: خالص العزاء للشعب الإماراتي في وفاة خليفة بن زايد

نعت الإعلامية مفيدة شيحة، وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مقدمة العزاء للأمة العربية والشعب الإماراتي الشقيق.

وقالت مفيدة شيحة، في برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان: اليوم الجمعة شهد وفاة قائد عظيم، ونوجه خالص العزاء للشعب الإماراتي، وإنا لله وانا إلية راجعون".

وأضافت أن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان محبا لمصر بحق وصديقا مخلصا في كل الأحوال، ونعزي أنفسنا والشعب الإماراتي والأمة العربية كلها.



ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.



وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

