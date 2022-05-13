مفيدة شيحة: الكورونا لسه موجودة والموضوع مش تهريج

حذرت الإعلامية مفيدة شيحة، المواطنين من فيروس كورونا، مؤكدة أن فيروس كورونا لازال موجودا في العالم وهناك مصابون بالفيروس.

وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الجمعة، أن :"الكورونا في مصر، ومحتاجين ناخد بالنا، والموضوع مش تهريج، ولسه الكورونا موجودة بينا ومش بنفس القوة اللي كانت عليها لكنها موجودة".

وتابعت مفيدة شيحة، أن علينا توخي الحذر من فيروس كورونا، وعلينا أيضا ارتداء الكمام، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية، مستدركة انه :"الكورونا لسه موجودة بيننا، خليكوا ملتزمين الموضوع لسه مرحش".

وأكملت مقدمة برنامج الستات، أن نلاحظ في الاجتماعات السياسية التي تتم بين القادة والمسؤولين على مستوى الدولة أن هناك التزاما وحرصا على الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ورغم ذلك نجد الكثيرون من حولنا يتهاونون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي العدوى".





