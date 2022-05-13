أمين صحة الشيوخ عن اليوم العالمي للتمريض : ضحوا لحياة المصريين

هنأ النائب أحمد عبدالماجد ، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، العاملين في القطاع الطبي، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض وما يقدومنه من تضحيات في تلك الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا وغيرها، مضيفا أنها مناسبة دولية تهدف إلى تكريم الممرضات والممرضين على جهودهم، وتأكد على أهمية دورهم في المجتمع، فمهنة التمريض واحدة من أهم المهن الإنسانية، وتجمع بين العلم والفن.

وأوضح عبدالماجد، في بيان له اليوم الجمعة، أن الممرضين قدموا العديد من التضحيات في ظل الظروف التي تمر بها الدولة وتعريض حياتهم للخطر في سبيل الحفاظ على حياة المصريين، ورعاية المرضى و المصابين، مشيدا بجهود الدولة المبذولة في القطاع الصحي ، والعطاء المتميز من قبل فرق التمريض بجميع المنشآت الطبية، متمنيًا الازدهار والتقدم لمهنة التمريض في مصر.



وأشار أمين لجنة الصحة بالشيوخ، إلى أن الممرضون يقدمون رعاية شاملة متكاملة تبني قوى تمريض عاملة مرنة ومؤهلة لرعاية وحماية المرضى وتحويل الأنظمة الصحية لنظام يلبي احتياجات أفراد المجتمع الحالية والمستقبلية، موضحا أن طوال عملية العلاج، يتابع التمريض تقدم المريض وتتصرف وفقًا لذلك مع مراعاة مصالح المريض الفضلى.

واختتم النائب، أن الرعاية التي يقدمها مسئولي التمريض تمتد إلى ما وراء إدارة الأدوية والعلاجات الأخرى حيث إنهم مسؤولون عن الرعاية الشاملة للمرضى، والتي تشمل الاحتياجات النفسية والاجتماعية والتنموية والثقافية والروحية للفرد.