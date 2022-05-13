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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر ناعيا الرئيس الإماراتي: راعي تنميتها وقائدها في مسيرة الازدهار والتفوق

هاني شاكر
هاني شاكر

أصدر الفنان هاني شاكر -بصفته نقيبا للمهن الموسيقية بمصر- بيانًا صحفيًا لنعي المرحوم الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الأمارات العربية الشقيقة. 

 

وقال هاني شاكر في بيانه: «الفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية المصرية ومجلس إدارة النقابة وجموع فناني وشعب مصر، ينعون بكل الآسي والحزن فقيد العروبة المرحوم الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الأمارات العربية الشقيقة وراعي تنميتها وقائدها في مسيرة الإزدهار والتفوق». 

 

وتابع هاني شاكر: «ويشيد بدور وحكمة الفقيد الراحل في إدارة بلاده واستقرارها وفي علاقته المتميزة وصداقته بالشعب المصري الذي كان بمثابة اهلا ووطنآ ثاني له». 

 

وأضاف هاني شاكر: «ونضرع إلي الله أن يتقبله شهيدآ مناضلا مغفور له وأن يلهم شعب الأمارات الشقيق وكل الشعوب العربية الصبر والسلوان ويسكنه منازل الصديقين والأبرار». 

 

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص  3 أيام اعتباراً من اليوم”.
 

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