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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس سموحة : استمرار صرف رواتب كل منظومات النادى بانتظام

وليد عرفات والجهاز
وليد عرفات والجهاز الفني للفريق الأول

أكد وليد عرفات رئيس نادي سموحة السكندري أن حصيلة كشف حساب مجلس إدارة النادى الجديد الذي مضى على انتخابه ما يقرب من ستة أشهر استقرار مالي يتمثل في استمرار صرف رواتب كل منظومات النادى بشكل منتظم بخلاف استقرار ادارى غير مسبوق . 


واستشهد عرفات على حديثه بعدم وجود شكاوى من أى جانب نتيجة هذا اﻹستقرار  منذ توليه مسئولية نادي سموحة
وأوضح  رئيس  سموحة أن النادى قرر صرف مكافآت قدرها " 20 " ألف جنيه لكل لاعب بفريق الكرة الأول عقب الفوز الكبير الذى تحقق مؤخرا على زعيم الثغر 5-2 ضمن منافسات الدوري المصري .

وطالب وليد عرفات لاعبي الفريق الأول بإستمرار تحقيق النتائج الإيجابية والحفاظ على المربع الذهبي لضمان المشاركة في البطولة الافريقية

ونجح نادي سموحة في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري 5 - 2 في اللقاء الذي جمع بينهما  ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة نظيره النادي المصري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري 

مجلس إدارة الاتحاد السكندري الدوري المصري نادي سموحة المصري سموحة

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