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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فقرة فنية وخططية خاصة للاعبي الزمالك

فيريرا
فيريرا

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة فنية وخططية خاصة للاعبين خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش. 

 

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، بحيث تؤدي كل مجموعة فقرة خططية تم التركيز خلالها على مهام خاصة بالدفاع والهجوم وسرعة نقل الكرة حتي الوصول إلى مرمي صغير وتحقيق الهدف المطلوب. 

 

وقام أعضاء الجهاز الفني للفريق بنقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين أثناء الوحدة التدريبية، كذلك علاج الأخطاء.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.

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