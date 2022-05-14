بعد ارتفاع أسعار الذهب.. محلات الصاغة بالمنوفية ترفع شعار بيع وشراء المستعمل|فيديو

شهدت الأسواق الأيام الماضية انخفاض سعر جرام الذهب بعد أن وصل لأكثر من 1200 جنيها للجرام عيار 21 .

وداخل شارع الصاغة بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية والذي يحتوي على العديد من محلات الذهب والفضة وخلي من الزبائن بينما رفعت بعض المحلات شعار " بيع وشراء الذهب القديم والمستعمل " وخلت بعض المحلات من عرض الذهب.

ومن داخل إحدى محلات الذهب، قال أحد التجار أن الفترة الماضية شهدت كساد كبير في الأسواق بعدما ارتفع سعر جرام الذهب.

ويعد العيد أحد مواسم شراء الذهب دون وجود حركة للبيع داخل الشارع.

وأكد، أن الإقبال حاليا على شراء سبائك الذهب والجنيهات الذهب كنوع من الاستثمار وادخار الأموال حيث سعى البعض الي ادخار امواله في شراء الذهب عقب ارتفاع الأسعار.

وأشار، تاجر آخر، إلى أن حركة البيع لم تتوقف خلال الأيام الماضية كما أعلن البعض ولكن كانت المحلات تتعامل بشكل عادي في البيع والشراء.

وتابع، أن أصبح شراء الشبكة للمقبلين علي الزواج أمر صعب بعد ارتفاع سعر الجرام حيث أصبح الحد الأدنى للشبكة كما شاهد الايام الماضية نحو ٥٠ ألف جنيه والتي أصبحت تشتري ذهب بسيط أيضا.

وأضاف أن بعض المحلات داخل شارع الصاغة قامت برفع الذهب الموجود لديها ورفعت لافتات علي واجهات المحلات " بيع وشراء الذهب القديم والمستعمل ".

وتمني التجار أن تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة حيث يعود سوق الذهب كما كان من قبل ويكون هناك إقبالا ورواجا لحركة البيع والشراء.

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